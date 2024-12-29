زاخاروفا: روسيا قلقة من تصعيد التوترات على الحدود الباكستانية الأفغانية

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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء تصعيد التوترات على الحدود "الباكستانية - الأفغانية"، وحثت الجانبين على ضبط النفس والانخراط في حوار بناء.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - في تعليق لها السبت نقلته وكالة "تاس" الروسية- أن "موسكو قلقة إزاء تصعيد التوترات على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث لا يموت العسكريون فحسب بل والمدنيون أيضا في تبادل إطلاق النار، ونحن ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والانخراط في حوار بناء بهدف حل جميع الخلافات سلميًا".



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أريانا" نيوز الأفغانية بوقوع اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان.