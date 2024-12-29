رئيس مدينة أرمنت يجتمع وفريق التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا مع رؤساء القرى ومسئولى التنمية الاقتصادية وأعضاء فرق التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة بمركز أرمنت، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنمية القرى من خلال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وجاء الاجتماع بغرض وضع خطة عمل لفريق التنمية الاقتصادية بكل وحدة قروية ،وكذلك تحديد المشروعات الإستراتيجية والأولويات بكل قرية من خلال توزيع المهام والمسؤوليات بين الفريق، والعمل على وضع خطة لتنمية القطاعات الاقتصادية (الزراعة،الصناعة)، كما تمت مناقشة آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي "WFP " قد قاما بعمل برنامج تدريبي مشترك بهدف تدريب وبناء قدرات تلك الفرق من خلال إكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة دورهم التطوعي في نطاق وحداتهم المحلية بكفاءة و ليكون لهم دور مؤثر في دعم التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة، كما أن وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي يسعيان لتنفيذ مرحلة جديدة من التدخلات تركز على الجانب الاقتصادي وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تطبيق بعض الممارسات الناجحة التي طبقها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فيما يتعلق بدعم التكتلات الاقتصادية والخدمات المحلية الموجهة للقطاع الخاص المحلي وتشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية من خلال مشروع إدارة محلية مستدامة، وحضر الإجتماع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول التنمية الاقتصادية بالمركز، ومسئولى التنمية الاقتصادية بالقرى وأعضاء فريق التنمية الاقتصادية بالقرى.



أعضاء فرق التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة بمركز أرمنت