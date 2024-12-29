ديوان محافظة دمياط الجديد.. واجهة حضارية على كورنيش النيل.. صور

دمياط معتز الشربينى

تعمل محافظة دمياط حاليًا على تطوير مبنى ديوان عام المحافظة والمناطق المحيطة به ضمن مشروع طموح يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين،وعو يطل مباشرة علي كورنيش النيل في قلب مدينة دمياط وتم تنفيذ عدة مراحل من مخطط المشروع تمهيدا لإعادة افتتاحه ونقل كافة الإدارات التابعة لديوان المحافظة داخل المبني

ما تم إنجازه في المشروع:

. يشمل مشروع المبنى الجديد إنشاء مبنى حديث يضم مرافق متكاملة، بما في ذلك مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذي بدأ تشغيله في نوفمبر 2023 ، هذا المركز مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الحيوية للسكان.



. تطوير المناطق المحيطة حيث تم افتتاح النصب التذكاري للشهداء في سبتمبر 2023، وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة لتشمل توسعة المحور المروري وتطوير كورنيش النيل. كذلك، يتم العمل على رصف الطرق وزيادة المساحات الخضراء، ما يوفر متنفسًا جديدًا لأهالي دمياط.



. التحول الرقمي والبيئي حيث يسعى المشروع إلى تحويل المبنى إلى مبنى أخضر ذكي، يعتمد على المعايير البيئية والرقمية الحديثة، يتم تجهيز المركز التكنولوجي وتوصيل كافة المرافق به، استعدادًا لتشغيله بشكل كامل في المستقبل القريب.

ومن جانبه، تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، حيث تابع المبنى للوقوف على آخر التطورات بالمشروع ونسب التنفيذ، وبحث خطة المرحلة المقبلة التى ستتضمن استكمال الأعمال ببعض الأجزاء، والتشغيل التجريبي لأحد أجزائه بعد نقل عدد من الادارات لبدء العمل به.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية والخدمات الحكومية في دمياط، مما يعكس التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للسكان وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.



ديوان محافظة دمياط الجديد