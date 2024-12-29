حملات تفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة لتأكد من توافر شروط التشغيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، عن شن حملات تفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر شروط التشغيل، ضمنت الحملة التفتيشية المرور على 2 منشآة سياحية بنطاق حي جنوب تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس المدينة .

قامت اللجنة بالتفتيش على وجود عقد للشركات للتخلص الامن للزيوت المستهلكة وعقد التخلص من المخلفات الخطرة، ومطابقة نسبة الكلور للمواصفات، حيث أفادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان السجل البيئي وتراخيص المدير بالفندقين ووجدت اللجنة بعض الملاحظات منها صيانة حاويات القمامة الكبيرة وغيرها من قبل عضو البيئة والملاحظات الصحية زيادة التهوية ببعض الاقسام وغيرها.

وأشادت اللجنة بالعمل باستيفاء الفندقين بتشغيل نسبة 5% من ذو الاحتياجات الخاصة و تقديم مايفيد حصول العاملين على المقابل المادى بالاجازات والاعياد الرسمية، وتحرير محضر لشركة باحدى الفندقين لتشغل 3 اجانب بدون تصريح ، ومن ملاحظات السياحة عمل ترميم لأرضيات حمام السباحة، كما صرح الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي .

ووجهت اللجنة الفندقين للتوجه لحي جنوب لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمصاعد طبقا لقرار المحافظ، ونفذت اللجنة بالتنسيق من عضو من الصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والطب البيطري ومكتب العمل ، البيئة جنوب تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.