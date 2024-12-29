جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى لا تتوقف لتحسين متطلبات الأكثر احتياجا

كتب محمود العمري

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الخدمية التي تستهدف قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

ويعتبر التحالف، الذي يضم عددًا من المنظمات الأهلية، إحدى الركائز الأساسية في تقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل الظروف الحالية.

ومن أبرز جهود التحالف تنظيم حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر فقراً، حيث يتم توفير السلال الغذائية الأساسية، والمساعدات العينية مثل الملابس والأغطية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية من خلال قوافل طبية مجانية تجوب القرى النائية تلك القوافل تقدم خدمات طبية شاملة مثل الكشف على الأمراض المزمنة، توزيع الأدوية، وتنظيم ورش للتوعية الصحية للمواطنين.

كما يعمل التحالف على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات وتوفير فرص التعليم للشباب والأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود.

وتشمل هذه المبادرات توزيع المنح الدراسية وتوفير المعدات الدراسية للأطفال في المناطق المحرومة، إلى جانب توفير ورش تدريبية في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل التحالف تقديم الدعم للنساء والشباب عبر برامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم المهنية وزيادة فرصهم في سوق العمل. وتؤكد هذه الجهود على التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.