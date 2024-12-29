اليوم السابع
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جدول امتحانات صفوف ابتدائى بمدارس إدارة أبو النمرس التعليمية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:40 م
جدول امتحانات صفوف ابتدائى بمدارس إدارة أبو النمرس التعليمية جدول امتحان الصف الخامس الإبتدائى
كتبت - مرام محمد

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أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد مواعيد الامتحانات من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت إدارة أبو النمرس التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك على النحو التالي:

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

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جدول امتحان الصف الرابع الإبتدائى 

-الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

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جدول امتحان الصف السادس الإبتدائى 

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

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جدول امتحان الصف الثالث الإبتدائى 

 

 







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