تفكيك شبكة إجرامية للاتجار بالسيارات بين إسبانيا وألمانيا

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ومكتب المدعى العام الأوروبى، تفكيك شبكة دولية متورطة فى احتيال ضريبى مرتبط باستيراد السيارات الفاخرة، وهو ضربة قوية للجريمة المنظمة، مما ألحق بالخزينة الإسبانية خسائر تزيد عن 17 مليون يورو، من ضريبة القيمة المضافة، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وأُجريت العملية بشكل متزامن في ثلاث عشرة مقاطعة إسبانية وفي ألمانيا، وأسفرت عن اعتقال 30 شخصًا، من بينهم زعيم العصابة الذي تم القبض عليه في ألمانيا، حيث كان يعيش بهوية مزيفة لتجنب الملاحقة، وقد صدرت بحقه 18 مذكرة توقيف بتهم شملت الاتجار بالمخدرات والاحتيال الضريبي، ولا يزال محتجزًا في انتظار تسليمه إلى إسبانيا.

وأثناء التحقيق، نفذت السلطات 17 عملية تفتيش، منها 15 في إسبانيا واثنتان في ألمانيا، وصادرت خلالها أكثر من 307,860 يورو نقدًا، بالإضافة إلى مجوهرات وسيارات فاخرة، كما حظرت أملاكا عقارية فاخرة تُقدر قيمتها بـ11 مليون يورو، وجمّدت أصولًا مالية في إسبانيا وألمانيا والبرتغال وليتوانيا، وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز على نسخته الإسبانية.

وعملت العصابة من خلال شركات وهمية تُعرف بـ"التجار المفقودين"، التي استوردت السيارات الفاخرة دون دفع ضريبة القيمة المضافة، ما أتاح بيعها بأسعار تقل عن السوق. وتم تقسيم الشبكة إلى ثلاثة فروع رئيسية: الأول في منطقة ليفانتي، والثاني في الأندلس، والثالث متخصص في إنشاء الشركات لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.