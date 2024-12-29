تعرف على مواعيد عمل البنوك والإجازة فى أسبوع رأس السنة 2025

كتب - أحمد يعقوب

تعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال الأسبوع الحالى، لمدة 3 أيام متبقية، وهو الأسبوع الذى يشهد رأس السنة 2025، حيث تعمل خلال أيام الاثنين والثلاثاء والخميس.

ومواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً يومياً، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام فى الأسبوع.

وقرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.