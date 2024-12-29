تحرير 350 محضر فى حملة للتموين على الأسواق بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين عن القيام بحملات تموينية مفاجِأة ومكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 350 محضر ومخالفة وذلك حسب توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين، إن تلك الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير عدد (350 ) محضرًا تموينيًا متنوعًا فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالى (298)في مجال المخابز،وعدد (44)فى مجال الأسواق ، وعدد (8) في مجال المواد البترولية تحت إشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بسوهاج.



