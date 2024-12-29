اليوم السابع
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تحرير 350 محضر فى حملة للتموين على الأسواق بسوهاج

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:24 ص
تحرير 350 محضر فى حملة للتموين على الأسواق بسوهاج حملة تموينية
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين عن القيام بحملات تموينية مفاجِأة ومكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 350 محضر ومخالفة  وذلك حسب توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين، إن تلك الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير عدد (350 ) محضرًا تموينيًا متنوعًا فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالى (298)في مجال المخابز،وعدد (44)فى مجال الأسواق ، وعدد (8) في مجال المواد البترولية تحت إشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بسوهاج.

                 
 







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التموين

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