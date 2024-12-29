اليوم السابع
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بعد وفاة رئيس أمريكا الأسبق.. من هو جيمى كارتر الحائز على نوبل للسلام

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:38 م
بعد وفاة رئيس أمريكا الأسبق.. من هو جيمى كارتر الحائز على نوبل للسلام كارتر
أحمد علوى

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أعلنت وكالة رويترز، وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

من هو جيمي كارتر؟

ولد جيمى كارتر في 1 أكتوبر 1924، وشغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981، وفى عهده أبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في الولايات المتحدة في 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وشهدها كارتر.

ومنذ ترك كارتر منصبه، ظل منهمكا في مشاريع سياسية واجتماعية، فحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002 بسبب عمله الإنسانى.

موقف كارتر من الانتخابات الأمريكية


عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.

 







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جيمي كارتر

وفاة كارتر

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر

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