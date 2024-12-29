انخفاض أسعار الخضار والفاكهة في سوق اليوم الواحد بالجمالية بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة ومن المقرر ان يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين السوق بعد قليل بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .

وفيما يلي أبرز أسعار الخضروات:

البصل الأحمر: 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

البصل الأبيض: 2 كيلو بـ32 جنيهًا.

الطماطم: الكيلو بـ5 جنيهات.

الخيار: الكيلو بـ18 جنيهًا.

الليمون: الكيلو بـ40 جنيهًا.

الكوسة: الكيلو بـ15 جنيهًا.

الفلفل الرومي: الكيلو بـ15 جنيهًا.

الفلفل البلدي الأخضر: الكيلو بـ15 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: الكيلو بـ12 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: الكيلو بـ8 جنيهات.

البطاطا: الكيلو بـ8 جنيهات.

الجزر: الكيلو بـ10 جنيهات.

البنجر: الكيلو بـ12 جنيهًا.

البسلة: الكيلو بـ25 جنيهًا.

الفلفل الألوان: الكيلو بـ40 جنيهًا.

الفاصوليا: الكيلو بـ12 جنيهًا.

الثوم: الكيلو بـ100 جنيه.

القلقاس: الكيلو بـ25 جنيهًا.

الكرنب: الواحدة بـ15 جنيهًا.

الكابوتشا: الكيلو بـ12.5 جنيه.

الكرنب الأحمر: السعر متفاوت حسب الحجم.

القرنبيط: الواحدة بـ20 جنيهًا.



