النمسا: إيرادات التلفريك تتصدر عائدات السياحة هذا الموسم بقيمة 1.8 مليار يورو

كتبت: هناء أبو العز

أكد فرانس هورل رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة في النمسا أن موسم السياحة الشتوية يسير على قدم وساق في البلاد مع ظروف مناخية مثالية.

وقال هورل إن هناك اقبالا كبيرا على استخدام التلفريك وهو أبرز وسائل الاستمتاع بالسياحة وتسلق الجبال.

وتوقع أن تتصدر ايرادات التلفريك عائدات السياحة هذا الموسم بقيمة 1.8 مليار يورو بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي بنسبة 15.3% .

وأضاف انه في موسم 2023/2024، بلغ عدد مستخدمي التلفريك في النمسا 49.9 مليون مستخدم بينما كان في موسم 2018/2019 قبل أزمة جائحة كورونا 54.3 مليون مستخدم.

وأشار إلى أنه يمكن لمناطق التزلج في جميع أنحاء النمسا أن تتوقع "أعدادًا قوية" من السائحين مشيرا إلى أن الموسم الحالي سيبني على النجاحات السابقة في كل مكان في النمسا.