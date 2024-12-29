المكتب الرئاسى بكوريا الجنوبية يعقد اجتماعا عاجلا لمتابعة تطورات حادث الطائرة

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عقد اجتماع طارئ لمتابعة تطورات حادث تحطم طائرة في مطار "موان" الدولي، حيث اطلع القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك على الوضع الحالي في أعقاب الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية أن رئيس ديوان الرئاسة تشونج جين سوك هو من ترأس الاجتماع الذي حضره كبار المسئولين.

بدوره، قال مسئول بالمكتب الرئاسي إن الاجتماع ركز على تفاصيل وقوع الحادث وكيفية التعامل مع الوضع الحالي، مضيفا أن اجتماعات أخرى قد تعقد في وقت لاحق لمتابعة التطورات.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من العاصمة التايلاندية (بانكوك) وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية بمطار "موان" الدولي.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة بمطار "موان" الدولي إلى 120 قتيلا، وفقا لما أعلنه رجال الإطفاء في آخر تحديث لهم.