الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تنظم احتفال رأس السنة مساء الثلاثاء

كتب: محمد الأحمدى

مع اقتراب لحظات وداع عام 2024 واستقبال عام 2025، تتجه قلوب الملايين من المسيحيين في مصر نحو بيوت الله، ففى هذه الليلة المقدسة، ليلة رأس السنة، تتجسد معاني الإيمان والأمل والتجدد، حيث يلتف المؤمنون حول مذابح الكنائس، رافعين صلواتهم الشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، متضرعين إليه بأن يملأ العام الجديد بالبركة والخير والسعادة.

وتنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، احتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية كل عام، بمقر الكنيسة فى شارع كليوباترا.



ويبدأ برنامج الاحتفال برأس السنة الميلادية بعدد من الترانيم والتسبيح، وسط حضور عدد كبير من أبناء الطائفة.



ومن المقرر أن يشارك القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الاحتفال، وأن يقدم رسالة الكنيسة في رأس السنة الميلادية، كما يحضر الاحتفال عدد من قساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة والشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الكنيسة.