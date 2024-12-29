الفاتيكان يقر لأول مرة قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعى

فاطمة شوقى

وافق الفاتيكان على قانون جديد متعلق بالذكاء الاصطناعى ، وسيدخل حيز التنفيذ فى بداية 2025 ، بهدف تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الولايات الباباوية بشكل أخلاقى ومستدام.

ووفقا لمحافظة الفاتيكان، برئاسة الكاردينال فرناندو فيرجيز، تؤكد القاعدة على أهمية "التعامل بوعي مع التغير التكنولوجي لضمان توزيع فوائد الذكاء الاصطناعى بشكل عادل واحترام المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة وعدم الامتثال"، حسبما نقلت وكالة انسا الإيطالية.

ويستند الهيكل الأساسي للوثيقة إلى لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، حيث أن المبادئ التوجيهية الخاصة بالفاتيكان، مثل تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لا تحل محل القوانين الحالية المتعلقة بحماية البيانات وحقوق النشر، ووفقا للتقارير، فإنها ستنطبق فقط على مؤسسات الدولة في الفاتيكان.

وأشارت الوكالة إلى أنها المرة الأولى التي تنظم فيها الحكومة الذكاء الاصطناعي، وتقوم بذلك من خلال قبول دعوة البابا فرانسيس، بهدف إدارة التغيير وتوجيهه نحو التقدم، واحترام مركزية الشخص والعدالة الاجتماعية، وتسليط الضوء على الأخلاق والشفافية.

وتهدف الوثيقة أيضًا إلى منع التمييز الذي قد ينشأ عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي غير الكاملة، والتأكد من أن القرارات المتخذة تلقائيًا لا تنتهك الحقوق الأساسية للناس، وحماية الفرد من الضرر المحتمل الناجم عن الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا.

كسر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، التقاليد واحتفل بقداس عيد الميلاد فى واحدة من أخطر الأماكن، وهو سجن ريبيبيا فى روما، حيث بدأ البابا فرانسيس يوبيل 2025، وهو الحدث الذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية كل 25 عامًا، بأحداث تسعى إلى تعزيز الإيمان والتضامن بين المؤمنين.