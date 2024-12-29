اليوم السابع
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الطقس غدا الإثنين 30-12-2024.. تغيرات فى أماكن الأمطار وحرارة تحت الصفر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 03:41 م
الطقس غدا الإثنين 30-12-2024.. تغيرات فى أماكن الأمطار وحرارة تحت الصفر الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم غد الإثنين 30 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدًا الإثنين، على كل الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.


 







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