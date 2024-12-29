السكة الحديد تشغل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام.. اعرف المواعيد

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكة الحديد قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024 ، وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم، حيث شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة .

. اولاً: تشغيل قطارى تاجو القاهرة الأقصر وبالعكس :-

- إعتباراً من من يوم 2025/1/٢٢ يتم تشغيل قطار تالجو رقم 2040من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 20/2/2025 يقوم من القاهرة الساعة 20.15 يصل الأقصر الساعة 5.10 كالجدول المرفق .

- إعتباراً من يوم 23/1/2025 پستم تشغيل قطار تالجو رقم 2041من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 21/2/2025يقوم من الاقصر الساعة 8.30 يصل القاهرة الساعة ۱۷,۲۵ كالجدول المرفق.

ثانياً : تشغيل قطاري ۱۹۳۷/۱۹۳۸ ثالثة مكيفة القاهرة / 1 أسوان وبالعكس :

- إعتباراً من يوم 22 / 1/ 2025 يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 20 / 2/ 2025 يقوم من القاهرة الساعة22.40 يصل أسوان الساعة 11.50 كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي: الجرار - عربة قوي -عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١- عربة ثالثة مكيفة بوفيه رقم (٥) - عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،۹

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم التشغيل قطار ١٩٣٧ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار ۱۹۳۸ لاسوان أعلاه .

ثالثاً: تشغيل قطاري ۱۹۳۹/١٩٤٠ ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان وبالعكس :

إعتباراً من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبرابر ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱٢,٣٠ كالجدول المرفق

وبالتركيب الآتي : الجرار عربة قوي عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١ عربية ثالثة مكيفة بوفيه رقم (2) ، عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،٦

إعباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يسلم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١٠,٢٥ وبالتركيب الوارد به قطار ١٩٤٠ أسوان أعلاه كالجدول المرفق

. رابعاً: قطاعي المسافات الطويلة/ تشغيل - تسويق ومبيعات وخدمة العملاء الصيانة والدعم الفني ومناطق القاهرة والوسطى والجنوبية والتشغيل على الشبكة بهم ومراكز التحكم في الحركة المركزية بها ( المراقبة المركزية ) ومركز التحكم في الحركة المركزية (SPG) وإدارة شركة ابيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومحطات القاهرة أسوان الاستعداد لهذا التشغيل.