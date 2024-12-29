الرعاية الصحية تُعلن افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، في خطوة جديدة نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة.

وأوضحت الهيئة، أن القسم يضم 10 حضّانات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بما في ذلك 7 أجهزة تنفّس صناعي، ما يُعد إضافة نوعية للطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بمحافظة الأقصر. وبذلك، ارتفع عدد الحضّانات بالمحافظة من 85 إلى 95 حضّانة، لتوفير خدمات طبية متطورة للأطفال حديثي الولادة، بما يتماشى مع جهود الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن القسم الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور السبكي: "افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي يُجسد التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، مع ضمان بيئة طبية آمنة ومجهزة بأحدث التقنيات لرعاية الأطفال حديثي الولادة". وأضاف: "القسم الجديد يعمل به فريق متخصص من الأطباء والتمريض، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية".

وأكد الدكتور السبكي، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وتحسين المؤشرات الصحية في مصر.

واختتم بقوله: "افتتاح قسم الحضّانات هو جزء من مسيرة التطوير الشامل للخدمات الصحية في محافظات الصعيد، ويعكس اهتمام الهيئة بالاستثمار في صحة الأطفال، الذين يمثلون أمل المستقبل وركيزة التنمية المستدامة لمصر".