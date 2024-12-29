اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الإيطالية تعلن استعادة موقعها الرسمى بعد هجوم إلكترونى

الأحد، 29 ديسمبر 2024 03:30 م
الخارجية الإيطالية تعلن استعادة موقعها الرسمى بعد هجوم إلكترونى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى أن الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيطالية عاد للعمل بكامل طاقته بعد هجوم إلكتروني تعرض له أمس.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي في بيان اليوم الأحد، نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" - أنه تم استعادة الوصول لجميع عناوين (IP)، بما في ذلك الموجودة خارج إيطاليا، مؤكدا مواصلة تعزيز التدابير الأمنية للأنظمة، وتزويد الخارجية الإيطالية بأدوات فعالة بشكل متزايد لمواجهة التحديات السيبرانية الحالية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أكدت العمل على تعزيز الأمن ضد الهجمات الإلكترونية بعد أن قالت إن "مجموعة موالية لروسيا شنت هجوما على موقع مطار ميلانو ووزارة الخارجية في ثالث هجوم إلكتروني خلال ثلاثة أيام".







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الخارجية الإيطالية

وزير الخارجية الإيطالي

هجوم إلكترونى

ايطاليا






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