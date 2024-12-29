الإيسيسكو ووزارة الثقافة المغربية تصدران "أرني ابتسامتك" لمواجهة التنمر بالمدارس

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أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، القصة الحوارية المصورة "أرني ابتسامتك"، وذلك ضمن أنشطة برنامج الإيسيسكو "كفى تنمرا".



ويهدف البرنامج إلى التوعية بخطورة ظاهرة التنمر بالمدارس وآثارها السلبية على التلاميذ، ومناقشة أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.



وتأتي هذه القصة ، التي تم إصدارها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ضمن الأدوات التربوية التي يشملها برنامج "كفى تنمرا" ، حيث تعد بمثابة دليل إرشادي في قالب إبداعي أدبي، مصمم لمساعدة الأطفال والمدرسين والأطر التربوية والأسر على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من التنمر المدرسي وتقويم سلوك المتنمرين.



يُذكر أن إصدار القصة جاء بعد تنظيم عدة مسابقات تنافسية لدعم وإظهار القدرات والإبداعات الفنية للنساء والشباب، حيث جرى إطلاق مسابقة اختيار أفضل قصة حوارية لمواجهة التنمر المدرسي، فازت بها قصة "أرني ابتسامتك" للكاتبة هجرة محمود الصاوي أحمد من مصر، ثم تم إطلاق مسابقة إعداد رسوم للقصة، وفاز بها الفنان الشباب بدر رحاوي من المملكة المغربية.



وتهدف الإيسيسكو من هذه المبادرة إلى مساعدة كل عناصر العملية التعليمية في الاستجابة العاجلة والمنسقة والناجعة لوقف المتنمرين، مع تعزيز آليات حماية الأطفال وصمودهم من أجل رفاهيتهم وصحتهم النفسية.