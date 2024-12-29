استفزاز أم لعبة أمن قومى استراتيجية..لماذا يستهدف ترامب بنما وجرينلاند وكندا؟

كتبت J رباب فتحى

أثار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، جدلا واسعا خلال موسم العطلات وقبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حفل تنصيبه فى 20 يناير المقبل، إذ تعهد بالاستيلاء على قناة بنما، ودعا لشراء جرينلاند من الدنمارك واقترح أن تصبح كندا الولاية رقم 51.

واعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن ترامب يركز على توسيع الولايات المتحدة بطريقة ما في عهده، رغم صعوبة تحديد مدى جدية الأمر. ويعتقد بعض الجمهوريين أن ترامب يتصرف بطريقة استفزازية، في حين يرى آخرون أنها لعبة استراتيجية تتعلق بتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

وقال مسئول سابق في حملة ترامب: "القضية البنمية هي الصين. إنهم يهيمنون على نصف الكرة الغربي اقتصاديًا وماليًا ونحن نراقب".

وتسيطر بنما على القناة، التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، منذ ما يقرب من 25 عامًا. واشتكى ترامب، في طرحه لفكرة أن الولايات المتحدة قد تستولي على القناة، من "الأسعار الباهظة" وقال إن الولايات المتحدة "تتعرض للخداع".

واستثمرت الصين بشكل كبير في بنما، بما في ذلك في عدد من صفقات البناء، وتدير اثنين من الموانئ الخمسة الرئيسية في بنما.

وألمح ترامب في شكواه إلى أن دولًا مثل الصين تحصل على نفوذ غير مبرر على إدارة القناة. رد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو على ادعاءات ترامب، مشيرًا إلى أن أسعار عبور القناة لا يتم تحديدها "بشكل عشوائي".

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أيضًا اعتبار الحديث عن شراء جرينلاند بمثابة لعبة أمن قومي. ويعتبر القطب الشمالي منطقة رئيسية حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى مواجهة روسيا والصين، ويزداد الأمر إثارة للجدال مع ذوبان الجليد الذي يفتح طرق شحن جديدة.

وكذلك جرينلاند غنية أيضًا بالموارد الطبيعية. وقال ترامب في عام 2019 إن شراء جرينلاند، التي تحكم نفسها ولكنها مملوكة للدنمارك، أمر مثير للاهتمام "استراتيجيًا"، مما أثار رد فعل غاضب من رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في ذلك الوقت.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال، أعلن فيه عن اختياره لسفير بلاده لدى الدنمارك الأسبوع الماضي، أوضح ترامب أن ملكية الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند "ضرورة مطلقة".

وأكد رئيس الوزراء موتي إيجيدي، أن جرينلاند "لن تكون للبيع أبدًا"، وأعلنت الدنمارك عن حزمة جديدة لتعزيز أمن جزيرة القطب الشمالي.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل عن حديث ترامب عن جرينلاند وكندا وقناة بنما معًا: "ما الذي يقوله حقًا هنا؟ بصوت عالٍ، إنه يتحدث عن إعادة فرض مبدأ مونرو، وسيطرة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي".