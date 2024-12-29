ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة لـ85 قتيلا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن عدد ضحايا الطائرة المنكوبة ارتفع إلى 85 قتيلا.

وكانت تحطمت طائرة ركاب كورية تحمل 181 شخصا في مطار موأن الدولي في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل حاد وفقا لما صرحت به الشرطة ورجال الإطفاء.

حادث طائرة كوريا الجنوبية

وتحطمت الطائرة في الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول.

كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيونية محلية أن الطائرة كانت تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات، لتنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار خرساني قبل أن تنفجر وتشتغل فيها النيران. وقد دُمرت الطائرة بشكل كامل تقريبا بسبب الانفجار.

وأخمدت السلطات الحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع.

سبب تحطم طائرة الركاب في كوريا الجنوبية



ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاسجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.