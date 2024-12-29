أنجولا تدشن إنتاج الغاز الطبيعى فى حقل بحري يوفر إمدادات تصل إلى 600 مليون قدم يوميا

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دشنت أنجولا، الإنتاج في مشروع "سانا لين جاز كونيكشن" البحري الواقع في مقاطعة "بنجيلا" من أجل تزويد محطة "سويو" لتوليد الكهرباء باحتياجاتها من الغاز وكذلك تزويد مصنع "أنجولا للغاز المسال" باحتياجاته والذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 5.2 مليون طن سنويا من الغاز المسال.



ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت؛ فإن المشروع تديره شركة "كابيندا جلف أويل"، الفرع الأنجولي لشركة "شيفرون" الأمريكية، ويوفر في مرحلته الأولى 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لشركة "أنجولا للغاز المسال" فيما سيوفر 220 مليون قدم مكعب يوميا في مرحلته الثانية.



وأضافت أن الحقل سيوفر، بطاقته الكاملة، ما يقارب 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا الأمر الذي سيساهم في تغلب أنجولا على العجز في إمدادات الطاقة.



ووفقا لبيانات شركة "ستاتيستا" الألمانية لأبحاث السوق والمستهلكين؛ فقد بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في أنجولا حوالي 9.29 مليار قدم مكعب يوميا في الفترة بين عامي 2019 و2023 في ظل طلب يصل إلى 20.89 مليار قدم مكعب يوميا.



يذكر أن احتياطيات أنجولا المؤكدة من الغاز الطبيعي بلغت 55 مليار متر مكعب في عام 2023 وتسعى الحكومة الأنجولية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الاحتياطيات عبر إيلاء اهتمام خاص بمشروعات الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط في الوقت ذاته في إطار جهود انتقال الطاقة والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.