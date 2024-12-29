أسعار وأنواع الأسماك اليوم الأحد 29- 12- 2024 فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

سوق أسماك الإسماعيلية المطور الجديد بطريق البلاجات من أشهر الأسواق فى المحافظة، حيث يشهد السوق طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الأحد 29- 12- 2024.

ويستقبل السوق كميات من اسماك البورى والجمبري والطوبارة والسمك الدنيس وسمك موسى والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال أحمد ابودنيا احد تجار سوق الإسماعيلية للاسماك أن أسعار الأسماك تشهد انخفاض طفيف فى الأسعار خاصة اسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار إلى أن أسعار البلطى تتراوح من 45 إلى 75 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ بـ135 جنيه وكيلو البورى يتراوح سعره من 150 إلى 180 جنيه بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 140 إلى 300 جنيه حسب الحجم والوزن وكيلو الجمبري يبدأ من 80 جنيه حتى 340 جنيه حسب الحجم وكيلو فوارغ البورى ب80 جنيه والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 240 حتى 360 جنيه وكيلو القاروص ب150 جنيه وكيلو السمك الجوابى المبطرخ ب65 جنيه وكيلو السمك اللوت ب170 جنيه وكيلو السهليه المبطرخة ب175 جنيه وكيلو البطارخ ب650 جنيه.