أخبار مصر.. تعطيل العمل بالبنوك الأربعاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها قرار البنك المركزى المصرى، عطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر، يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر..



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأربعاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية

قال قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.

وست هام ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع فى مباراة اليوم

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول المتوقع فى آخر مباراة فى عام 2024، عندما يقود الريدز أمام مضيفه وست هام يونايتد، فى السابعة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الموسم الحالي.

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

وزارة الداخلية تعلن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة

أعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، عن الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

آس الإسبانية: ريال مدريد يحسم صفقة أرنولد بنسبة 90%

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة الدولى الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، لدعم الجبهة اليمنى للملكي، خاصة فى ظل تقدم عمر الثنائى دانى كارفخال ولوكاس فاسكيز.

مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر جراء تفجير انتحارى جنوب إيران

أكدت وكالة إنفاذ القانون الإقليمية فى مدينة هرمزجان الإيرانية، مقتل رئيس إدارة شرطة الأمن العام فى مدينة بندر لنجة الساحلية بمحافظة هرمزجان، فى تفجير انتحارى الليلة الماضية.

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة فى سوق اليوم الواحد بالجمالية بتخفيضات 30%

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري.. زيزو وأشرف وشلبى فى الهجوم

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى جروس لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة من المسابقة بهدفين لكل فريق.

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية لـ177 قتيلا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية إلى 177 قتيلا".

تبدأ الخميس المقبل.. اعرف مواعيد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بالقاهرة

ينشر اليوم السابع جداول امتحانات صفوف النقل والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة لـ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025/2024، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 .