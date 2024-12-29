أئمة مساجد شمال سيناء يناقشون “أنواع الغسل وأحكامه” فى مجالس فقهية

العريش- محمد حسين

نظمت المديرية عددًا من المجالس الفقهية في المساجد الكبرى بمراكز محافظة شمال سيناء، تحت عنوان “أنواع الغسل وأحكامه”في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، انه شهدت المجالس حضور عدد من الأئمة والخطباء الذين تناولوا موضوعات هامة شملت أهمية فهم مقاصد العبادات، وأنواع الغسل وأحكامه، وحكم غسل الجنابة، والأسباب الموجبة للاغتسال، وما يحرم على الجنُب، وصفة الغسل وآدابه وسننه، وأنواع الغسل المستحب.

وأكدت المديرية أن هذه المجالس تأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الوعي الفقهي لدى المواطنين.

وفي سياق آخر، شاركت المديرية في تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان “الحفاظ على الوطن ومقدراته وممتلكاته واجب ديني ووطني”، والتي أقيمت بمقر مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين في العريش، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.

الندوة استهدفت رفع وعي الطلاب بأهمية تماسك الدولة ومؤسساتها، وتعزيز دور المواطنين في الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية. كما تناولت العديد من الموضوعات المهمة مثل: تعريف الوطن وأهميته، حب الوطن والحنين إليه، ومفهوم الوطن والمواطنة، ومقتضيات حب الوطن والحفاظ على مقدراته، و سبب التأليف بين الناس.

شارك في الندوة الشيخ أسامة محمد عبد الجواد الإجهورى، إمام وخطيب مسجد المالح بالعريش، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة المدرسة.