18 % زيادة و770 ألف شخص.. بايدن يودع منصبه بأعلى نسبة مشردين فى تاريخ أمريكا

كتبت رباب فتحى

كشف مسئولون فيدراليون، عن أن نسبة التشرد في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 18.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي، مع ارتفاع كبير مدفوعًا في الغالب بنقص المساكن بأسعار معقولة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المدمرة وزيادة المهاجرين في بعض مناطق البلاد، ليودع بذلك جو بايدن الرئيس الأمريكى ولايته فى البيت الأبيض بأزمة جديدة لم تحل.

وقالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في تقريرها الجديد، إن أكثر من 770 ألف شخص تم إحصاؤهم كمشردين في الإحصاءات الفيدرالية المطلوبة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء البلاد خلال ليلة واحدة في يناير 2024. من المرجح أن التقديرات تقلل من عدد الأشخاص المشردين نظرًا لأنها لا تشمل الأشخاص الذين يقيمون مع الأصدقاء أو العائلة لأنهم لا يملكون مكانًا خاصًا بهم.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن هذه القفزة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة 12% في عام 2023، والتي ألقت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية باللوم فيها على ارتفاع الإيجارات ونهاية مساعدات الوباء. كما كانت الزيادة في عام 2023 مدفوعة أيضًا بأشخاص يعانون من التشرد لأول مرة.

وتضرر الأمريكيون المعرضون للخطر بشدة خلال سنوات ما بعد الوباء حيث انتهت العديد من أشكال الدعم الحكومي، بما في ذلك وقف الإخلاء، في الوقت نفسه، ترتفع تكاليف الإسكان، مما يتسبب في تحميل عدد قياسي من المستأجرين أعباء التكاليف، أو دفع أكثر من 30% من دخلهم على السكن، وفقًا لمركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان.

وكتب التحالف الوطني لإنهاء التشرد، وهي منظمة غير ربحية تركز على منع التشرد وإنهائه، على X في منشور حول تقرير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية: "يحتاج المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى إلى المساعدة في دفع الإيجار. أصبح المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى بلا مأوى لأول مرة".

وقالت الشبكة إن الأرقام الإجمالية تمثل 23 من كل 10000 شخص في الولايات المتحدة، مع زيادة تمثيل السود بين سكان المشردين.

وقالت أدريان تودمان رئيسة وكالة الإسكان والتنمية الحضرية في بيان: "لا ينبغي لأي أمريكي أن يواجه التشرد"، مضيفة أن التركيز يجب أن يظل على "الجهود القائمة على الأدلة لمنع التشرد وإنهائه".