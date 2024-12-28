وصول مياه الشرب للأدوار العلوية بمنطقة المحمودية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شهدت مساء اليوم منطقة المحمودية بمدينة أسوان، وصول مياه الشرب للأدوار العلوية، وسط متابعة ميدانية من قبل الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، والشركة القابضة والتابعة لمياه الشرب.

من جهته كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة للمرور الميدانى على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة المحمودية.

وتم خلال الجولة الميدانية، الاطمئنان والتأكد من وصول مياه الشرب تدريجياً للأدوار العلوية بالمنطقة وهو ما ساهم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بها، ويعقب ذلك وصول المياه لباقى المناطق التى شهدت انقطاع فى الصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وقدم اعتذاره عن ما شهدته الأيام الماضية من ضعف وإنقطاع للمياه بالمناطق المشار إليها، والتى جاءت نتيجة لوجود أعطال ببعض المحابس، والتى تم تغيرها بواسطة الأطقم الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتواجدت برفقه استشارى وزارة الإسكان للتعامل مع المشكلة ووضع الحلول الجذرية والناجزة لها.