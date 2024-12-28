وزير الزراعة لـ "اليوم السابع" نفتح أيدينا للقطاع الخاص من الدول العربية

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن اللجنة المشتركة بين مصر والأردن هو زيادة التعاون بين مصر والأردن في جميع المجالات المتعلقة بالزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والتبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وأعتقد أن الدولتين لهما هدف واحد لتحقيق الأمن الغذائي لكلا الدولتين، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربى.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر لديها إمكانيات كبيرة من خلال الطرق والبنية التحتية والأراضى التي تم استصلاحها في خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات زار عدد من المشروعات في مصر منها مصنع انتاج السكر من البنجر في النوبارية بالإضافة الى مشروع مستقبل مصر، المشروع الأعظم الذى قامت به مصر لإستصلاح الأراضى الصحراوية، وكان هناك تقبل من المستثمرين المرافقين للوزير الأردني بزيادة استثماراتهم في مصر، والفترة القادمة سوف يكون فيه مزيد من الاستثمارات المصرية الأردنية.

وقال فاروق : نفتح أيدينا للقطاع الخاص من الدول العربية بالإضافة إلى المستثمرين من مصر وأعتقد أن دورنا هو التعاون مع الأشقاء العرب، مشيراً إىل أنه على مدار التاريخ والعلاقات المصرية الأردنية تتميز بالقوة والصلابة وخلال الفترة القادمة يتم فتح آفاق التعاون المشترك.

أضاف فاروق أن الأردن من أعظم الدول التي لديها خيول عربية، ومصر أيضاً لديها مجموعة كبيرة أعظم السلالات العربية ونبحث أوجه التعاون بين البلدين في هذا المجال وكذلك تبادل الخبرات وهناك خطة لمصر في مجال الخيول العربية.

واختتم فاروق تصريحاته قائلًا الأردن تستورد البرتقال والمانجو والجوافة ونحن قمنا بإستيراد الطماطم العام الماضى ونعمل على زيادة مجالات التصدير بين البلدين خاصةً في مجال الثروة الحيوانية واللحوم المصنعة .

أضاف : الأردن لديها انتاج متميز في مجال الكيماويات والأسمدة والأدوية البيطرية التى نستوردها منها وخلال الفترة القادمة يكون هناك تعاون أكبر .