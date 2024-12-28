وزير التعليم العالي يفتتح وحدتي القسطرة وعناية الأمراض العصبية بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وحدتي القسطرة والأشعة التداخلية، وعناية الأمراض العصبية داخل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قام بإفتتاح الوحدات الطبية والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري و تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، وخدمة أكبر عدد من المرضى حيث شملت الافتتاحات وحده القسطرة العلاجية والاشعه التداخلية، والتي تبلغ تكلفتها 43 مليون جنيه، وتشتمل علي قسطره المخ والاعصاب والتي تعتبر اول قسطره في جنوب صعيد مصر يتم فيها علاج حالات الوحمة الدموية والتمدد الشرياني بالشرايين والاوعية الدموية بالمخ، كما تشتمل الوحدة علي قسطره قلب للأطفال والكبار والاشعة التداخلية، والتي سوف تخدم قطاع كبير من المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية.

وافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عنايه الامراض العصبية والتي تبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه، وتحتوي علي 15 سرير و15 جهاز تنفس صناعي، ووحده فحص بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب عدد 15 مونيتور لمراقبه العلامات الحيوية، حيث تستقبل العناية مرضي السكته الدماغية، ومرضي اصابات الرأس ومرضي حالات نزيف المخ.

وخلال زيارته للمستشفى الجديد تفقد وزير التعليم العالي وحدة المناظير الجراحية لعلاج حالات الجهاز الهضمي ونزيف المريء، ووحده عناية الامراض الصدرية والتي تضم 7 أسره ، كما تفقد وحده المرأة الأمنة والتي تهتم بصحه المرأة، وتقدم خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة الداخلية في المستشفى.