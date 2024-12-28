وزير التعليم العالى يصل سوهاج لترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالتعليم العالي في مصر.

وعلى هامش الإحتماع سوف تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعات المصرية في دفع عجلة التنمية من خلال البحث العلمي وتطوير سبل التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.

وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة سوف يتم زراعة أشجار باسم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والأهلية ومجلس الجامعات الخاصة.

وسوف يتم افتتاح عدد من المنشآت الجديدة في جامعة سوهاج، على رأسها كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، وبعض الأقسام في المستشفى الجامعي الجديد، ووضع حجر الأساس لمستشفى الحروق الذي يعد من المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحسين الخدمات الصحية في المحافظة.

ومن المقرر أيضا على هامش الزيارة أن يقوم وزير التعليم العالى بتفقد مستشفى شفا الأطفال والصالة الأولمبية، والمبنى والأرض المخصصة للجامعة الأهلية.