نجاح طبي عالمي بأيادى مصرية في مستشفى الناس .. الفريق الطبي للجهاز الهضمي يجرى عملية نادرة لطفلة بـ " منظار الفراغ الثالث" لأول مرة في الشرق الأوسط

فيما يعد نجاحا طبيا عالميا بأياد مصرية ، نجح فريق طبي متخصص في علاج الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة بمستشفى الناس الخيري، في إجراء عملية نادرة لأول مرة بمصر والشرق الوسط لطفلة تبلغ من العمر عامين، حيث تعاني الطفلة من صعوبة في الإخراج نتيجة عيب خلقي، وخلال العملية الدقيقة نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير مستشفى الناس، في شق فتحة الشرج للطفلة بعملية استغرقت حوالي 20 دقيقة فقط بدون جراحة.

وفى هذا الصدد، استضافت مستشفى الناس، الدكتور أمول باباي، أحد الخبراء العالميين في المناظير العلاجية المتقدمة، في ورشة عمل «مناظير الفراغ الثالث»، التي نظمتها لعدد من الأطباء المصريين، كما رافق خبير المناظير العالمي الفريق الطبي بمستشفى الناس أثناء إجراء عدد من العمليات العلاجية بالمناظير المتقدمة، حيث تم إجراء 7 عمليات لحالات تعاني من صعوبة في البلع، وشق عضلة المريء، وطي المعدة بالمنظار.

ويضم الفريق الطبي بوحدة المناظير المتخصصة في مستشفى الناس، الدكتورة عبير عوض استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية المتقدمة، والدكتورة شيماء الخولي، والدكتور محمد الشربيني، والدكتور كريم عصام، والدكتور هاني حجاج، والدكتور كيرولس يوسف، والدكتور عمرو لاشين، والدكتورة سارة شعبان، والدكتورة منة الله أحمد، والدكتور محمد مؤمن، والدكتور مصطفي قابيل، والدكتور محمود الشربيني، وجميعهم أساتذة مساعدين للجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة بطب القصر العيني بجامعة القاهرة.

بدوره، أثنى الدكتور الهندي أمول باباي، أحد الخبراء العالميين في المناظير العلاجية المتقدمة، بأداء الفريق الطبي بوحدة المناظير في مستشفى الناس، مؤكدًا أنه من أفضل الفرق الطبية على مستوى العالم في علاج الجهاز الهضمي ومناظير الفراغ الثالث، وذلك لما وصل إليه من تقدم وتحقيق إنجازات عالمية.

وعبر الخبير العالمي في المناظير العلاجية المتقدمة، عن سعادته بالتجربة الرائعة والاستثنائية التي خاضها داخل مستشفى الناس لما يملكه هذا الصرح الطبي الكبير من أجهزة وإمكانيات متطورة، إضافة إلى تقديم المستشفى خدمات طبية عظيمة بالمجان، لافتًا إلى أن مستشفى الناس تتمتع بمستوى أفضل من فندق 7 نجوم، مؤكدًا أن المستشفى هو أفضل مكان لإجراء عمليات «البويم».



فيما، أكدت الدكتورة عبير عوض، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة وعضو الفريق الطبي للجهاز الهضمي بمستشفى الناس، أن مرض «الأكاليزيا» أو ما يسمى بـ «تعذر ارتخاء عضلة المريء»، يصيب شخص لكل 100 ألف واحد حول العالم، ويتم تشخيصه من خلال 3 طرق، هي: «منظار الجهاز الهضمي التشخيصي، وقياس حركة المريء، وأشعة البويم»، مشيرة إلى أن ما وصل إليه الفريق الطبي هو حلم تحقق داخل مستشفى الناس، موضحة أن مشكلة المرضى الذين يتم لهم شق عضلة المرئي فقط أنهم يعانون بعد ذلك من ارتجاع في المريء، أما الآن يتم هذا الإجراء بالمنظار، إضافة إلى طي المعدة بدون حدوث أي آثار جانبية.

وأضافت الدكتورة عبير عوض، أن «مناظير الفراغ الثالث» من الحالات المتقدمة لشق عضلة المريء، موضحة أن الفريق الطبي بمستشفى الناس أجري العمليات لمرضى يعانون من صعوبة في البلع نتيجة لمرض «الأكاليزيا» أو «تعذر ارتخاء عضلة المريء»، حيث تم شق عضلة المريء بالمنظار بدون تدخل جراحي، لافتة إلى أن طبقات الجهاز الهضمي ساعدت في إجراء عمليات مناظير الفراغ الثالث، مؤكده أن مستشفى الناس يمتلك وحدة مناظير مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، الأمر الذى يساعد المستشفى في تنظيم دورات تدريبية كل 3 أشهر لعدد من الأطباء المصريين.

كما، قالت الدكتورة شيماء الخولي، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة، إنهم أجروا داخل مستشفى الناس عمليات مناظير الفراغ الثالث لعدد من المرضى بينهم من يعاني من صعوبة في البلع، حيث يتم شق عضلة المريء وطي المعدة بالمنظار حتى لا يحدث ارتجاع في المري.

وأضافت الدكتورة شيماء الخولي، أن الفريق الطبي للمناظير بمستشفى الناس أجري أيضًا عملية لطفلة تعاني من صعوبة في الإخراج، تم خلالها شق عضلة الشرج بالمنظار، مؤكده أنها أول عملية من هذا النوع تُجرى في مصر والشرق الأوسط، وتوجهت بالشكر لكل زملائها في الفريق الطبي على مجهودهم الكبير في هذا المجال، لافته إلى أنهم دائمًا ما يبحثون ويتعلمون للوصول إلى مزيد من التقدم الطبي.

من جانبه، تقدم الدكتور محمد الشربيني، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة وعضو الفريق الطبي، بالشكر للدكتور الهندي أمول باباي، أحد الخبراء العالميين في المناظير العلاجية المتقدمة، لحرصه الشديد على حضور ورشة عمل «مناظير الفراغ الثالث» في مستشفى الناس، وكذلك مرافقته للفريق الطبي بالمستشفى أثناء إجراء عمليات المناظير التداخلية المتقدمة، حيث أن الفريق الطبي بمستشفى الناس، له باع طويل في نقل هذه الخبرات من خلال علاج المرض، حيث ينقل خبراته للزملاء في الدول العربية من خلال تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية



















































