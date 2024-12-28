نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ 3 كليات

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة شملت كليات الحقوق، وهندسة بنها، والتربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور هانى شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وأكد الدكتور السيد فودة، أن الجولة تأتى فى إطار الاطمئنان على حسن سير امتحانات ألفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وخلال الجولة، استمع نائب رئيس الجامعة، لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الامتحانية، وما إذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

يذكر أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية الحقوق وصل إلى 11178 طالبا وطالبة، وبكلية الهندسة ببنها 1678 طالبا وطالبة، وبكلية التربية النوعية 7050 طالبا وطالبة.