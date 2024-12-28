اليوم السابع
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السبت، 28 ديسمبر 2024 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موزمبيق: فرار مئات الأسر إثر مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية

السبت، 28 ديسمبر 2024 11:05 ص
موزمبيق: فرار مئات الأسر إثر مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية موزمبيق
أ ش أ

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فرت مئات الأسر في موزمبيق، إلى دولة مالاوي المجاورة؛ بعدما أصيبت العديد من المدن بالشلل؛ بعد عدة أيام من اندلاع مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي خلفت أكثر من 120 قتيلاً.

وأفادت منظمة غير حكومية، وفقا لراديو فرنسا الدولي، بأن أكثر من ألفي أسرة عبرت من موزمبيق الحدود الغربية للوصول إلى مالاوي، مشيرة إلى أن السكان الذين قرروا البقاء يعيشون في حالة من الخوف بعد وقوع أعمال نهب وانتشار رجال مسلحين في الشوارع، إضافة إلى إعلان الشرطة الموزمبيقية عن هروب سجناء وصفتهم بأنهم "خطرين".

وأشار "راديو فرنسا الدولي" إلى أن البنزين والغذاء وحتى الدواء بدأ في النفاد.

 







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موزمبيق

انتخابات موزمبيق

مظاهرات احتجاج



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