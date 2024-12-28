اليوم السابع
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ملك الأردن لماكرون: ندعم سوريا فى بناء دولة حرة مستقلة

السبت، 28 ديسمبر 2024 08:00 ص
ملك الأردن لماكرون: ندعم سوريا فى بناء دولة حرة مستقلة ملك الأردن عبد الله الثانى
وكالات

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته.

وجدد ملك الأردن التأكيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وشدد الملك عبد الله الثاني على رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها.

كما أكد ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية بالقطاع. ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبخصوص لبنان، دعا العاهل الأردني إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.

 







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