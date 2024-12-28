اليوم السابع
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مصابون إثر قصف إسرائيلى تجاه خيام النازحين بمنطقة المواصى غرب رفح الفلسطينية

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:08 ص
مصابون إثر قصف إسرائيلى تجاه خيام النازحين بمنطقة المواصى غرب رفح الفلسطينية قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: مصابون إثر قصف إسرائيلي تجاه خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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