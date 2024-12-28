مشروعات جديدة وخدمات متكاملة لأهالي مركز الحسنة بوسط سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل الدولة، تقديم العديد من الخدمات اليومية والمشروعات الخدمية المتكاملة لأهالي مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، وصرح مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن من أبرز ما شهدته المنطقة هو افتتاح مدرسة الجوفة النموذجية للتعليم الأساسي بقرية الجدي، وأضاف أن الدولة استكملت خدمات عديدة في القرى، حيث يتم تطوير المرافق في المنطقة التي يقع فيها أهم سدود سيناء، وهو سد الروافعة، وأشار إلى تنفيذ مشروعات خدمية جديدة يستفيد منها المواطنون الذين حصلوا على أراضٍ في التجمعات التنموية الجديدة لزراعتها.

وأوضح سالم أنه يجري حالياً في قرية "ك 64" أعمال رصف الطرق وفق الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في تجمع "النوافعة"، وتم إنشاء 4 تجمعات تنموية من بين 17 تجمعاً تم طرحها للمواطنين، حيث يحصل المتقدمون على منزل و5 أفدنة.

وأضاف أن التجمعات التنموية في نطاق مركز الحسنة تشمل تجمع الدفيدف، تجمع خشم القاع، تجمع الكيلو 16 بقرية بغداد، وتجمع النوافعة. وتتجاوز تكلفة البيت الواحد مليون جنيه، وتدعمها الدولة. وكل تجمع يتضمن منشآت خدمية أساسية مثل مدرسة تعليم أساسي، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، ومجمع محلات. وتم تزويد هذه التجمعات بكافة المرافق الضرورية.

وأوضح سالم أنه في كل تجمع تم تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م² قابل للتعلية للأسرة الواحدة، وإذا التزم المخصص له الأرض والمنزل بسداد المستحقات المالية بانتظام واستمر في عملية الزراعة وفقاً للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة، ولم يخالف شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل، فإنه يتم تحقيق الاستقرار وتوطين الأسر في أرض سيناء.

كما يجري تطوير مدخل مدينة الحسنة، وإنشاء مخرات للسيول، ورصف طرق داخل المدينة. وتم تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء في منطقة الدماث بقرية القسيمة، وافتتاح مدرسة "أم بطمة" بعد إعادة رفع كفاءتها بجهود ساهم فيها أهالي القرية. وتم توصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة.

وفي قرية المنبطح، تم تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائي بقدرة 200 ك ف وأعمدة إنارة، ورصف طريق بطول 2 كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر. وتم إنشاء مقر خدمات تموينية متكامل على مساحة 400 متر مربع يشمل مركز خدمة للمواطنين بمدينة الحسنة ومركز تموين مطور. كما يجري تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسي ضمن خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية لإضفاء المظهر الحضاري.

وتم دعم حي الأصابعة بمحول كهربائي بقدرة 200 ك ف لإنارة التجمع، ورصف طريق بئر معين، والانتهاء من تركيب 38 عمود إنارة جهد منخفض بقرية بغداد، وتركيب 30 عمود إنارة جهد منخفض بقرية الكيلو 64 التابعة لمركز ومدينة الحسنة.