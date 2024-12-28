محافظ كفر الشيخ: تدبيش طريق خليج بحرى بمطوبس ضمن مشروعات "حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تدبيش طريق خليج بحري بمركز مطوبس، جارية في إطار مشروعات تطوير البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن المشروعات التي تشهدها قرى مراكز مطوبس والتي تعدت 603 مشروعات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين جودة الحياة بالريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل الطرق، المياه، الصرف الصحي، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال مشروعات حياة كريمة وعددها 603 مشروعات في كافة القطاعات الخدمية، وتم الانتهاء من عدد منها في قطاع التعليم والشباب والرياضة، والبريد، غيرهم من القطاعات، كما تم الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ستضم مراكز " كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم والحامول".

‏وأضاف عبد المعطي، أنه وجه برفع كفاءة وتجميل ودهان الأرصفة بمركز دسوق، بدايةً من كوبري دسوق العلوي حتى حدود مركز الرحمانية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير محاور ومداخل المراكز والمدن، بهدف تحسين الخدمات والمرافق المقدمة المواطنين.