محافظ كفر الشيخ: إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 121متر فى بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تنفيذ قرار إزالة بناء مخالف على مساحة 121 متر بمركز بلطيم، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.