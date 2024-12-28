محافظ الدقهلية يتجول بشوارع المنصورة ليلا ويوجه بزيادة سلات القمامة بالممشى

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم عدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع والوقوف على مستوى النظافة، والتأكد من عدم وجود اشغالات بالشوارع وسهولة حركة السير والمرور .

وخلال جولة محافظ الدقهلية الليلية في شارع قناة السويس، كلف محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة الدائمة للمقاعد الجديدة بالجزيرة الوسطى وإصلاح أي عيوب أو كسور تتعرض لها على الفور، كما تفقد الممشى الجديد ووجه بزيادة عدد سلات جمع القمامة والمتابعة والصيانة المستمرة لكشافات وأعمدة الإنارة، واستمرار الحفاظ على نظافة الممشى، وشدد على الالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين ومتابعة الحدائق بالشوارع بالري وتهذيب الأشجار ومنع وجود أي اشغالات.

كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع قناة السويس، والامام محمد عبده، وسعد زغلول، وشارع 18، وشارع الجيش، وأكد على الحفاظ على مستوى لائق من النظافة في جميع الشوارع والمناطق، والمتابعة والصيانة لجميع الحدائق العامة حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وحرصا على بيئة نظيفة من أجل صحة وسلامة المواطنين، وأشار إلى أننا جميعا يجب أن نعمل من أجل مصالح المواطنين كل في موقعه بتجرد وتكامل بين الجميع لتحسين الخدمات وتيسير الطلبات والاستجابة السريعة لأي شكوى في أي مكان .