محافظ أسيوط خلال افتتاح سوق اليوم الواحد: مزارعنا مليانة وأرضنا مستمرة بعطاء الخير

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط في كلمة له علي هامش افتتاح سوق اليوم الواحد، إن مصر هي جنة الله في الأرض وما يحدث في كل أنحاء مصر من مشروعات وقومية ومبادرات رئاسية في كل القطاعات هو أقل رد علي المشككين والذين يبثون في ابنائنا الخوف فمزارع مصر مليئة بالخيرات وأرض مصر عامرة بما يحتاجه المواطن المصري إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف محافظ أسيوط، أن معرض اليوم الواحد في أسيوط أحد أوجه المشاركة الإجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وأن ما فيه من منتجات هي من خير منتجات مزارع ومصانع وسواعد شباب أسيوط بتخفيضات تبدأ من 25% إلى 40% وأن ما هذا الخير من المنتجات المحلية القادرة علي أن تفي بكل احتياجات المواطن الأسيوطي بل وباقي المحافظات.

وكان اللواء هشام ابو النصر قد افتتح سوق اليوم الواحد اليوم وذلك بأرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بحضور عدلي ابو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد ، وعمرو ابو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية باسيوط، والمحاسب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين وعدد كبير من وكلاء الوزارة ومسئولي التموين وعدد من القيادات الشعبية

وأكد محافظ أسيوط، أن سوق اليوم الواحد واحدا من اهم المبادرات التي تقدمها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري بأسعار أقل من سعر السوق، وتوفر كافة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بتخفيضات تبدأ من 30% الي 40%.