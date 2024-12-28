محافظ أسيوط: التوسع فى سوق اليوم الواحد ليصل المراكز والقرى والنجوع

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه سيتم التوسع في سوق اليوم الواحد الي بقية المراكز والقري معلنا أنه من يرغب من المصانع ، أو التجار في إقامة معارض مماثلة عليه التوجه إلي رؤساء المراكز والمدن بعمل طلب وسيقوم المسئولين بتجهيز الأماكن المناسبة دون مقابل ليتم طرح كل المنتجات كل أبناء محافظة أسيوط بتخفيضات كبيرة علي مدار العام وسنقدم كل الدعم لهم وإزالة أية معوقات فكلنا في خندق واحد ولابد أن نقف جميعا مع المواطن ونقدم له كل انواع السلع التي يحتاجها حتي لا يقع فريسة لجشع التجار

واكد محافظ أسيوط، أن محافظة أسيوط مليئة بالخيرات في مزارعها ، ومصانعها ، ومزارع وورش التعليم الفني التي تشارك بقوة ، وبسواعد أبنائها أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة ، والمتوسطة ، ومتناهية الصغر وان منتجاتنا المحلية قادرة علي أن تفي بكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن

واكد محافظ اسيوط أن المحافظة مليئة بالخيرات التي سيشعر بها المواطن خلال الأيام المقبلة وستقوم المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم للمشاركين وتسخير كل الإمكانيات

وكان اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط، قد افتتح سوق اليوم الواحد اليوم وذلك بأرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بحضور عدلي ابو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد ، وعمرو ابو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية باسيوط، والمحاسب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين وعدد كبير من وكلاء الوزارة ومسئولي التموين وعدد من القيادات الشعبية

وأكد محافظ أسيوط، أن سوق اليوم الواحد واحدا من اهم المبادرات التي تقدمها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري بأسعار أقل من سعر السوق، وتوفر كافة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بتخفيضات تبدأ من 30% الي 40% .