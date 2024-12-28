مجسمات عن الوحدة الوطنية بمعرض أصدقاء بيت العائلة بـ"تعليم كفر الشيخ".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ معرض جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية للمرحلة الابتدائية والإعدادية، تحت إشراف بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ، ممثلا في لجنة التعليم برئاسة جورج سمير خليل رئيس لجنة التعليم والشؤون الدينية بالمحافظة، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام ،والقس الدكتور صموئيل لبيب عضو بيت العائلة بكفر الشيخ، وأمين الغفلول موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وزايد الزاهد رئيس لجنة الإعلام ببيت العائل، وعضوا بيت العائلة أحمد الفقي، وحليم عدلي، و10 من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وعرضت كل إدارة إنتاجها من مجسمات عن الوحدة الوطنية والمشروعات، وصور و ألبومات (صحافة) من خلال الطلبة والطالبات والمشرفين عليهم، وقد أبلوا بلاءًا حسنًا، مشيداً القس صموئيل على الجهد المبذول، وأشاد بالروح التي لمسها من الطلاب، وأثنى جورج سمير، علي الدور الكبير والجهد المبذول من خلال توجيه التربية الاجتماعية والتعاون المثمر بين التوجيه وبيت العائلة.

وأضافت غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، أن التربية والتعليم حريصة على ترسيخ المحبة والوحدة الوطنية بين عنصري الأمة و قدمت التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأثنى الإعلامي زايد الزاهد، على الجهد المبذول من جورج سمير، وذلك بتوجيهات القمص بطرس بطرس، والشيخ أشرف النجار رئيسا بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ.



الحضور خلال الإحتفالية



تنوع المعروضات



جانب من المعروضات



جانب من تفقد المعرض



صور من الوحدة الوطنية