قبل ساعات من الحكم عليها.. اتهامات قادت هدير عبد الرازق لساحة القضاء

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، وينشر اليوم السابع فى التقاط التالية الاتهامات التى قادت هدير عبد الرازق إلى ساحات القضاء.

- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك" صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، انستجرام، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب و تيك توك فى تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التى بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.