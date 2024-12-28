طقس اليوم فى مطروح.. غائم وفرص سقوط أمطار ونشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السُحُب المتوسطة والمنخفضة، على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار أحيانا مع استمرار نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتواصل الطقس البارد على مختلف الأنحاء نهاراً، وتزداد البرودة ليلاً، وسجلت درجات الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، مع نشاط الرياح الباردة، التي تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة أكثر من الدرجة الحقيقية.

وكانت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ويزداد نشاط الرياح المثيرة والمحملة بالأتربة نهاراً، وتتراجع حدتها خلال فترة المساء، وتراجع الأتربة، كما شهدت بعض الأوقات أجواء ضبابية، بسبب انتشار السُحُب الترابية العالقة، في طبقات الجو، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة في الصحراء، أكثر من المدن، وتشهد حالة البحر عدم استقرار وارتفاع الأمواج، وتأثر حركة الملاحة البحرية وأنشطة الصيد، مع تأثير الأتربة العالقة في الهواء، على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

وأثرت حالة الطقس المتقلب على حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، التي تراجعت بشكل كبير، وخلت من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، حيث فضل معظم المواطنين مغادرة الشوارع والأماكن المفتوحة، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة.

على جانب آخر، رفعت محافظة مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.