ضبط وإعدام 31 طن أغذية متنوعة ولحوم مجهولة المصدر وتحرير 3216 محضر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج أنه بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج و تحت إشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي.

وضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية وبرئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والسادة مراقبي الأغذية بالمديرية.



وفي إطار جهود إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج للحرص على وصول غذاء امن وسليم للمواطن كثفت ادارة مراقبة الاغذية حملاتها الرقابية علي الأسواق والنوادي والكافيهات والأماكن السياحية وأماكن تصنيع وبيع الاطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان والتي إنطلقت في الأول من أغسطس 2024

وأسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور علي 4382 منشأه غذائية، وتم خلالها ضبط وإعدام أكثر من 31 طن من الأغذية واللحوم مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام وضبط أكثر من 68 ألف لتر من العصائر والخل والمشروبات الملونة والغاذية مجهولة المصدر ومغشوشة، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وارسالها للمعامل وتم تحرير المحاضر اللازمة لتأييد عملية الضبط وارسالها للنيابة العامة

ومن جانبه أوضح "دويدار " أنه تم تحرير 3216 محضر جنحة وجاءت كالأتي:

1724 محضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء.

949 محضر لعدم استيفاء اماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة.

543 من المحاضر المختلفة.

وأضاف أنه تم سحب 978 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الالبان بمختلف انواعها والاغذية المختلفة وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

وتم التوصية بإغلاق 390 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين.



وتأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

