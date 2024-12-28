صحة غزة: الاحتلال يقتاد عشرات من كوادر مستشفى كمال عدوان إلى مركز للتحقيق

محمد جمال

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن قوات الاحتلال اقتادت عشرات من كوادر مستشفى كمال عدوان ومنهم مديره حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكر أن، قال المكتب الإعلامى الحكومى بغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت 350 شخصا داخل المستشفى بينهم 180 من الكوادر و75 مريضا ومرافقيهم، مؤكدا انقطاع كامل للاتصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان وكوادره منذ ساعات طويلة.

استشهد عدد من الكوادر الطبية حرقا بالنيران التى أضرمتها قوات الاحتلال فى مستشفى كمال عدوان، كما وصل 30 نازحا إلى المستشفى الإندونيسى من مستشفى كمال عدوان بمضاعفات صحية خطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.