صحة دمياط": فحص 1500 منشأة طبية غير حكومية

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تنفيذ عدة حملات لمتابعة المنشآت الطبية غير الحكومية داخل المحافظة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الفنية المطلوبة للتشغيل ، فضلا عن متابعة توفير المعايير المقررة من قبل وزارة الصحة لمكافحة العدوى.

وأوضح محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم المرور على اكثر من 1500 منشأة طبية غير حكومية بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم فحص تلك المنشآت لمتابعة التزامها بالمعايير المطلوبة من أجل استصدار تراخيص التشغيل.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم تقديم تقرير مفصل عن كل منشأة وتدوين الملاحظات التى تم رصدها خلال الحملة وذلك لمتابعة إجراء التعديلات المطلوبة وتوفيق الأوضاع من أجل استكمال التشغيل بصورة تتوافق مع شروط وزارة الصحة بما يضمن تحقيق مكافحة العدوى والحفاظ على سلامة المرضي.

وأشار "بدران"، إلى أنه تم فحص أكثر من 7500 منشأة غذائية داخل اسواق المحافظة في إطار خطة المحافظة لتوفير غذاء آمن، موضحا أنه تم إصدار قرار غلق لعدد من تلك المنشآت بسبب تمثيلها خطورة داهمة على المواطنين، إضافة إلى تحرير عددا من المخالفات الأخري والتى تعلقت بعدم توفير شهادات صحية وكذلك عدم تطبيق معايير الأمان والسلامة المهنية.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن ما تم خلال العام الحالى ساهم بشكل كبير في تطوير خدمات القطاع، إضافة إلى تكثيف الرقابة على تلك المنشآت بما يضمن تحقيق السلامة العامة وملاحقة المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون، مضيفا إلى أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في القطاع الطبي خلال العام الحالي بسبب انطلاق المبادرات الرئاسية وكذلك دعم وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية داخل المحافظة بنا ساهم في تطوير المنظومة بشكل عام.