شراكة بين العربية للتصنيع والوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"

كتب ـ زكى القاضى

في إطار تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا من الأهداف الاستراتيجية، وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون بين مصنع سيماف التابع للهيئة والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك".

من جهته، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، مؤكدا أهمية هذا التكامل لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لما له من انعكاس إيجابي علي الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري وتقليل الواردات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن البروتوكول يستهدف تشكيل تحالف مشترك يلبي مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر" من خلال المشاركة في المشروعات المطلوب توريدها من الوحدات المتحركة ومكوناتها والتي يتم تنفيذها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم خطة الدولة لتوطين الصناعة والمخطط التنموي .

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف، إلى أن مصنع سيماف الرائد في صناعات السكك الحديدية، نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومؤخرا حصل بجدارة علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية

IRIS ) international Railways industrial System )، لافتا إلى أن هذه الشهادة تفتح آفاقا جديدة من الشراكات مع كبري الشركات العالمية وزيادة الفرص التسويقية ودخول أسواق جديدة من خلال الحصول على عقود جديدة دوليا، وجذب الاستثمارات في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكي .

من جانبه، أعرب مهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، لافتا إلي تميزها بإنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، فضلا عن خدمة الصيانة وما بعد البيع.

وأضاف أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومكوناتها بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.