اليوم السابع
Ads
السبت، 28 ديسمبر 2024 07:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شجرة الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.. تعرف على القصة كاملة

السبت، 28 ديسمبر 2024 03:00 ص
شجرة الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.. تعرف على القصة كاملة شجرة الكريسماس - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، يدور في ذهن البعض عن ما وراء شجرة الكريسماس، وعلاقتها بعيد ميلاد المسيح، وفكرة وجودها، وفي هذا التقرير نستعرض القصة الكاملة.

حسب ما ذكر موقع كنيسة القديس تكلا هيمانوت بالإسكندرية عن شجرة الكريسماس، أنه توجد روايات عديدة تتحدث عن شجرة عيد الميلاد، فهذه الأشجار بحسب تلك الروايات، كانت تقي الناس من الأرواح الشريرة ومن قوى الطبيعة عند الانتقال من سنة إلى سنة جديدة، كما تذهب بعض التحليلات إلى أن استخدام أخشاب هذه الشجرة البسيطة لبناء البيوت، دلالة لجعل المسيح هو حجر الزاوية في المنازل، كما ان أغصان الشجرة تمتد في كل الاتجاهات لتعانق الناس، وأعلى الشجرة يشير إلى السماء، دلالة أن المسيح هو الراحة والنور.

وهناك عدة تحليلات أخرى لنشأة شجرة الميلاد، ولكن أكثر ما يلاحظ أن بداية وضعها رسميًا هكذا بدأ في القرن السادس عشر في ألمانيا أيضًا في كاتدرائية ستراسبورج عام 1539 م، والأصل الدقيق لشجرة عيد الميلاد غير معروف بشكل تام.

وأخير أوضح الموقع أن، قصة ميلاد المسيح الفعلية ليس بها ذكر لأي شجر، ولكن شجرة الميلاد بمصابيحها تشير إلى العليقة التي رآها موسى النبي في البرية وهي مشتعلة نارًا ولا تحترق، والعليقة كانت ترمز للعذراء مريم التي حملت في بطنها السيد المسيح.







مشاركة

شجرة الكريسماس

ميلاد المسيح

عيد الميلاد

شجرة الميلاد

الكنيسة الارثوذكسية

البابا تواضروس

الاقباط الأرثوذكس

احتفالات الكريسماس

رأس السنة الميلادية

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد

عيد ميلاد

صور عيد الميلاد

تهنئة عيد الميلاد

صور عيد الميلاد المجيد

تهنئة عيد الميلاد المجيد

اغاني عيد الميلاد

اغاني عيد

عيد الميلاد المجيد 2024

اغنيه عيد الميلاد

تهنئه عيد الميلاد

اغنية عيد الميلاد

تورتة عيد الميلاد

تهنئة عيد ميلاد

قداس عيد الميلاد

اجازة عيد الميلاد

دعاء عيد الميلاد

بوست عيد الميلاد

عيد المسيحيين

تهنئة بعيد الميلاد

كلام عن عيد الميلاد

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024

عيد الميلاد المجيد 2025

اجازة عيد الميلاد المجيد 2024

معايدة عيد الميلاد المجيد

موعد عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة